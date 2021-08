Stand: 26.08.2021 15:56 Uhr HSV: Profivertrag für Meißner

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat seinen Nachwuchsspieler Robin Meißner langfristig an sich gebunden. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat der 21 Jahre alte Angreifer seinen ersten Profivertrag unterschrieben und bleibt zunächst bis zum 30. Juni 2024 im Volkspark. In dieser Spielzeit kam Meißner noch nicht zum Einsatz, da er sich vor dem Saisonstart einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen hatte. Beim 2:2 gegen Darmstadt 98 stand er aber wieder im Kader. | 26.08.2021 15:55