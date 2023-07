Stand: 09.07.2023 13:42 Uhr HSV-Profi Meffert über Zweite Liga: "Eine sehr, sehr geile Liga"

Jonas Meffert vom Hamburger SV sieht es positiv, dass in Schalke 04 und Hertha BSC zwei namhafte und hoch gehandelte Clubs in die zweite Fußball-Bundesliga abgestiegen sind. "Es ist in dieser Saison vielleicht nicht so, dass die Mannschaften beim HSV das Spiel ihres Lebens vor sich haben, sondern sie müssen genauso auf Schalke und in Berlin ran", sagte der defensive Mittelfeldfeldspieler im Interview bei "hsv.de". "Dieser Druck könnte sich etwas verteilen und ein Vorteil für uns sein." Am Ende sei es "eine sehr, sehr geile Liga mit ganz vielen Traditionsclubs und vielen attraktiven Duellen", meinte der 28-Jährige weiter. "Auf diese zweite Liga werden sich alle freuen." | 09.07.2023 13:40