Stand: 14.06.2024 14:29 Uhr HSV-Nachwuchs-Torwart Oppermann wechselt fest nach Bielefeld

Torwart Leo Oppermann verlässt Fußball-Zweitligist HSV und wechselt zu Arminia Bielefeld. Das teilte der Club am Freitag mit. Der 22-Jährige, der in 65 Regionalligapartien für die zweite Mannschaft des Hamburger SV im Tor stand, war bereits in der vergangenen Saison an den Drittligisten ausgeliehen. Wechselbörse Zweite Liga | 14.06.2024 15:00