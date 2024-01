Stand: 11.01.2024 10:42 Uhr HSV: Modernisierung des Volksparkstadions "in den letzten Zügen"

Die für die Fußball-EM notwendige Modernisierung des Hamburger Volksparkstadions steht vor dem Abschluss: "Wir sind aktuell in den letzten Zügen. Die Beschallungs- sowie die Beleuchtungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und auch das Dach ist nahezu fertig", erklärte HSV-Vorstand Eric Huwer. Die übrigen Auflagen wie zusätzliche Sanitäranlagen oder die Erweiterung der Rollstuhlfahrerplätze sollen ebenso noch im laufenden Quartal erfüllt werden. Auch budgetär befinde man sich im Plan: Bezüglich der kalkulierten 25 bis 30 Millionen Kosten werde man sich eher in Richtung der 25 Millionen einpendeln, so Huwer. Vom europäischen Verband UEFA habe es bereits "sehr positives" Feedback gegeben. | 11.01.2021 10:12