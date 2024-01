Stand: 05.01.2024 15:02 Uhr HSV: Mikelbrencis reist verletzt aus Trainingslager ab

William Mikelbrencis muss das Trainingslager des Fußball-Zweitligisten HSV in Spanien verletzungsbedingt verlassen. Der 19 Jahre alte Rechtsverteidiger hatte am Donnerstag einen Schlag auf den rechten Knöchel erlitten und musste das Training abbrechen. Ein Bruch konnte nicht festgestellt werden. Für genauere Untersuchungen soll Mikelbrencis am Sonnabend nach Hamburg zurückreisen. Der Franzose war im Sommer 2022 zum HSV gewechselt und kommt in der laufenden Zweitliga-Saison auf sechs Einsätze. Winterfahrplan | 05.01.2021 14:57