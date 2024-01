Stand: 18.01.2024 09:57 Uhr HSV: Knieverletzung - Sorge um Neuzugang Okugawa

Fußball-Zweitligist HSV bangt am Sonnabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) in der Partie bei Schalke 04 um den Einsatz von Neuzugang Masaya Okugawa. Der Japaner, erst vor wenigen Tagen vom FC Augsburg ausgeliehen, brach am Mittwoch das Training der Hamburger ab und humpelte mit Bandage am rechten Knie vom Platz. Eine Diagnose über die Schwere der Verletzung steht noch aus. Der Linksaußen hatte in der Hinrunde für die Augsburger nach einem Schlüsselbeinbruch und einer Fußverletzung lediglich zwei Kurzeinsätze bestritten. | 18.01.2022 09:53