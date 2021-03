Stand: 02.03.2021 17:51 Uhr HSV-Kapitän Leibold gesperrt, van Drongelen verletzt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den Spitzenspielen gegen Holstein Kiel und beim VfL Bochum auf Kapitän Tim Leibold verzichten. Der Linksverteidiger hatte im Stadtderby beim FC St. Pauli (0:1) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Das DFB-Sportgericht sperrte Leibold für zwei Spiele. Zudem muss er eine Geldbuße in Höhe von 8.000 Euro zahlen. Eine schlechte Nachricht gab es auch von Rick van Drongelen: Der Innenverteidiger zog sich bei seinem Comeback in der Nachspielzeit einen Außenbandriss am Sprunggelenk zu. | 02.03.2021 17:50