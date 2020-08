Stand: 12.08.2020 13:09 Uhr

HSV: Jung und Ewerton arbeiten am Comeback

Gideon Jung und Ewerton arbeiten an ihrem Comeback beim HSV. Abwehr- und Mittelfeldspieler Jung konnte am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der 25-Jährige hat seine am Saisonende erlittene Oberschenkelverletzung weitgehend auskuriert und soll nun stetig die Belastung steigern. Ähnlich sieht es bei Ewerton aus. Beim Abwehrchef war in der Sommerpause ein gutartiger Tumor aus dem Oberschenkel entfernt worden. Spieler und Verein hoffen, dass damit die Ursache für die anhaltende Verletzungsanfälligkeit des Brasilianers gefunden wurde und dieser nun beschwerdefrei durchstarten kann. | 12.08.2020 13:05