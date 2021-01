Stand: 05.01.2021 10:32 Uhr HSV-Idol Seeler: "Endlich freihändig gehen"

Für Uwe Seeler kehrt allmählich die Normalität zurück. "Ich kann endlich nach meinem Unfall freihändig gehen", sagte das Hamburger Fußball-Idol der "Bild". Der 84-Jährige war im Mai vergangenen Jahres in seinem Haus in Norderstedt gestürzt und musste operiert werden. Dabei wurde ihm eine neue Hüfte eingesetzt. Bislang war Seeler auf einen Rollator und Krücken angewiesen. Positiv auf seine Genesung wirke sich die Entwicklung des Hamburger SV in der Zweiten Liga aus, so Seeler. | 05.01.2021 18:31