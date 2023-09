Stand: 30.09.2023 21:43 Uhr HSV II gewinnt Stadtderby

In der Regionalliga Nord hat sich die Reserve-Mannschaft des Hamburger SV im Stadtderby beim FC St. Pauli II mit 1:0 (0:0) durchgesetzt. Lange sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, erst in der 82. Minute bescherte der 20 Jahre alte Elijah Krahn den Treffer zum Sieg. Damit klettert der HSV in der Tabelle auf Rang neun, mit nur noch einem Punkt Rückstand auf St. Pauli auf dem siebten Platz. | 30.09.2023 21:41