Stand: 30.06.2021 18:54 Uhr HSV, Hannover und Rostock feiern Testspiel-Siege

Die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, Hannover 96 und FC Hansa Rostock haben am Mittwoch in der Vorbereitung auf die neue Saison Testspiel-Siege gefeiert. Der HSV schlug in seinem Trainingslager im bayerischen Grassau den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck mit 1:0 (1:0). Jonas David traf (16.). 96 bezwang Neu-Drittligist Viktoria Berlin durch einen Treffer von Lawrence Ennali (83.) ebenfalls mit 1:0 (0:0). Aufsteiger Rostock fertigte vor heimischer Kulisse im Volksstadion den Regionalligisten Berliner AK mit 9:1 (4:0) ab. Pascal Breier und Streli Mamba waren jeweils dreimal erfolgreich. | 30.06.2021 18:10