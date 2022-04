Stand: 11.04.2022 17:42 Uhr HSV-Handballer wochenlang ohne Spielmacher Tissier

Der Handball Sport Verein Hamburg muss mindestens vier Wochen lang auf seinen Spielmacher Leif Tissier verzichten. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, hat sich der 22-Jährige am Sonntag in der Partie gegen Balingen-Weilstetten (29:34) einen Anbruch des linken Schultergelenks zugezogen. Tissier trägt vorerst eine Armschlinge, um die Schulter ruhigzustellen. Bei einem optimalen Heilungsverlauf könnte der Regisseur beim Heimspiel am 8. Mai gegen den TuS N-Lübbecke wieder dabei sein. | 11.04.2022 17:41