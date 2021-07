Stand: 11.07.2021 12:09 Uhr HSV-Handballer verpflichten dänischen Rechtsaußen Andersen

Aufsteiger HSV Hamburg hat zur kommenden Saison in der Handball-Bundesliga den Dänen Frederik Bo Andersen verpflichtet. Der 22 Jahre alte Rechtsaußen kommt vom dänischen Spitzenclub GOG an die Elbe und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. "Ich bin total glücklich über meinen Wechsel nach Hamburg. Ich habe bislang nur Gutes gehört, über die Stadt, über den Verein und auch über die Fans", sagte Andersen: "Ich möchte mich in der deutschen Bundesliga etablieren und ein fester Teil dieser Liga werden." | 11.07.2021 12:10