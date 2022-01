Stand: 25.01.2022 10:11 Uhr HSV-Handballer setzen Training nach positiven Corona-Tests aus

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat sein Training vorerst eingestellt. Mehrere PCR-Tests am Montag seien positiv ausgefallen, teilte der Verein am Dienstag mit. Geplant ist, das Training am Mittwoch wieder aufzunehmen. Deshalb sollen an dem Tag die Spieler, Trainer und Betreuer erst nach einen Schnelltest am Vormittag und einen PCR-Test am Nachmittag zusammenkommen. Auch das Testspiel gegen den Zweitligisten HC Empor Rostock wurde abgesagt. | 25.01.2022 10:10