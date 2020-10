Stand: 22.10.2020 14:14 Uhr HSV-Handballer in Quarantäne - drei Spiele abgesagt

Nach erneuten Corona-Fällen geht der Spielbetrieb in der zweiten Handball-Bundesliga vorerst ohne den HSV Hamburg weiter. Das gesamte Team der Hanseaten befindet sich in einer 14-tägigen Quarantäne, neben der Partie am Mittwoch gegen Dormagen wurden auch die Spiele in Großwallstadt (25. Oktober) und gegen Hamm-Westfalen (30. Oktober) abgesagt. | 22.10.2020 14:14