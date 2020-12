Stand: 07.12.2020 19:11 Uhr HSV-Handballer Forstbauer erfolgreich operiert

Handball-Zweitligist HSV Hamburg hofft auf eine schnelle Rückkehr seines Rückraumspielers Jan Forstbauer nach dessen Nasenbeinbruch. Der 28-Jährige wurde am Montag in der Hansestadt operiert. Dabei sei seine Nase gerichtet und stabilisiert worden, teilte der Verein mit. Schon kurz nach dem Eingriff konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Forstbauer hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonnabend im Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener HV (31:25) zugezogen. | 07.12.2020 19:10