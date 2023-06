Stand: 09.06.2023 12:04 Uhr HSV-Handballer Feit verlässt Bundesliga-Team und wird Polizist

Thore Feit verlässt den Bundesligisten Handball Sport Verein Hamburg zum Abschluss der Saison und wird Polizist. Der 20 Jahre alte Kreisläufer wird seinen Vertrag nicht verlängern und stattdessen ein duales Studium bei der Polizei beginnen. Das teilte der Club am Freitag mit. In der laufenden Saison kam Feit in 20 Spielen für die Profis des HSVH zum Einsatz und erzielte dabei vier Treffer. Insgesamt kommt der Kreisläufer auf 60 Einsätze für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen, in denen er 17 Tore erzielte. | 09.06.2023 12:04