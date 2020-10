Stand: 07.10.2020 17:26 Uhr HSV-Handballer: Erneuter Corona-Fall

Die Handballer des Zweitligisten HSV Hamburg haben nach ihrer Corona-Zwangspause den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, beklagen jedoch einen erneuten Corona-Fall. Ein Spieler sei am vergangenen Montag positiv getestet worden, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Betroffene befinde sich ebenso in Quarantäne wie zwei weitere Teammitglieder, die mit ihm in Hamburg eine Wohngemeinschaft bilden. Die beiden Mitbewohner werden am Donnerstag nochmals getestet. Danach steht fest, ob sie am Sonntag das Heimspiel gegen die HSG Konstanz bestreiten können. Da zuvor alle Spieler des HSV in einer 14-tägigen Quarantäne und damit isoliert waren, besteht keine Infektionsgefahr für die komplette Mannschaft. | 07.10.2020 17:23