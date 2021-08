Stand: 27.08.2021 17:19 Uhr HSV Hamburg bei Bundesliga-Premiere vor 3.000 Zuschauern

Der HSV Hamburg darf sein erstes Spiel in der Handball-Bundesliga vor 3.000 Zuschauern in der Barclays-Arena austragen. Die Stadt hat dem HSVH dafür eine Ausnahmegenehmigung erteilt, gab der Verein am Freitag bekannt. Die Hamburger spielen in der Premierenpartie am 8. September gegen Frisch Auf Göppingen. Die Zuschauer erhalten nach dem 3G-Prinzip Einlass. Es dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete in die Halle. Der HSVH startet in der kommenden Woche mit dem Ticketverkauf. | 27.08.2021 17:19