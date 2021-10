Stand: 14.10.2021 10:35 Uhr HSV Hamburg: Theilinger-Debüt und Rückkehr in die Sporthalle

Neuzugang Nicolai Theilinger steht vor seinem ersten Einsatz beim Handball-Bundesligisten HSV Hamburg. Der 29-Jährige, der im Sommer aus Göppingen zum Aufsteiger wechselte, hat seine Teilruptur am Innenband des rechten Knies auskuriert und steht für das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen GWD Minden zur Verfügung. Für die Partie kehren die HSVH-Handballer wieder in die Sporthalle Hamburg zurück, die seit April wegen Sanierungsarbeiten geschlossen war. | 14.10.2021 10:32