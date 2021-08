Stand: 18.08.2021 15:51 Uhr HSV: Gegen Darmstadt auch Gästefans erlaubt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV steht im Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr) ein höheres Kartenkontingent als zuletzt zur Verfügung. Wie der Traditionsclub mitteilte, hat das Hamburger Gesundheitsamt den HSV am Mittwoch darüber in Kenntnis gesetzt, dass auch Gäste-Fans zugelassen sind. Damit erhöht sich mögliche Anzahl an zugelassenen Zuschauern im Volksparkstadion von zuletzt 17.100 auf 17.955 erhöht. Ins Stadion darf, wer gegen Corona geimpft, von der Krankheit genesen oder negativ getestet ist. | 18.08.2021 15:50