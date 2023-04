Stand: 30.04.2023 16:52 Uhr HSV-Fußballerinnen vorzeitig Regionalliga-Meister

Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben sich vorzeitig den Meistertitel in der Regionalliga Nord gesichert. Am Sonntag bezwangen sie Verfolger SV Henstedt-Ulzburg mit 2:1 (1:0) und haben drei Spieltage vor Saisonschluss zehn Punkte Vorsprung. Jobina Verena Lahr (23.) und Emilia Angelika Hirche (82.) trafen für die Gastgeberinnen, in der Nachspielzeit (90.+1) erzielte Jaqueline Dönges ein Eigentor. Um in die Zweite Liga aufzusteigen, müssen sich die HSV-Frauen allerdings noch in zwei Entscheidungsspielen gegen den Meister der Regionalliga Nordost - aller Voraussicht nach Viktoria Berlin - durchsetzen. Video: "Die Fußballerinnen des HSV - der schwere Weg zurück" | 30.04.2023 16:32