Stand: 26.04.2025 15:45 Uhr HSV-Fußballerinnen patzen gegen den FC Ingolstadt

Die Fußballerinnen des Hamburger SV sind zum Auftakt des 23. Zweitliga-Spieltags am Sonnabend nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt 04 hinausgekommen. Der HSV war durch ein Eigentor von Nadja Burkard in Führung gegangen (16.), Leonie Hein glich für die "Schanzerinnen" aber wenig später aus (30.). Durch das Remis könnte der Vorsprung der Hamburgerinnen, die Aufstiegsplatz drei belegen, auf Verfolger SV Meppen am Sonntag auf einen Punkt zusammenschmilzen. Vorausgesetzt, die Emsländerinnen gewinnen ihr Spiel bei Spitzenreiter 1. FC Nürnberg. Ergebnisse und Tabelle | 26.04.2025 15:44