Stand: 25.09.2023 15:25 Uhr HSV-Fußballerinnen machen auf ungleiche Bedingungen im Fußball aufmerksam

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme wollen die Zweitliga-Fußballerinnen des HSV und ihr Sponsor auf ungleiche Bedingungen im Fußball für Frauen im Vergleich zu Männern aufmerksam machen. Wie der Hamburger Club am Montag mitteilte, wird das Logo der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft in dieser Saison versteckt an den Trikots platziert. Die Sticker sind unter anderem an der Ärmei-Innenseite oder innen am Kragen angebracht. Auf diesen Stickern sind neben dem Logo des HSV und des Sponsors der Zusatz "Partner:innen" und Begriffe wie "Vertrauen", "Mut" und "Rückhalt" zu sehen. Die Kooperation unterstreiche das gemeinsame Engagement zur Förderung gleicher Chancen und Bedingungen im Fußball, hieß es in der Mitteilung. | 25.09.2023 15:23