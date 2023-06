Stand: 29.06.2023 12:23 Uhr HSV-Fußballerinnen im DFB-Pokal beim ATS Buntentor

In der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen kommt es zum Nordduell zwischen dem ATS Buntentor und dem Hamburger SV. Das ergab die Auslosung der Partien am Donnerstagmittag. Beide Teams hatten in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga Nord gegeneinander gespielt. Der HSV stieg über die Relegation auf. Holstein Kiel trifft in Borussia Mönchengladbach ebenfalls auf einen Zweitliga-Neuling. Henstedt-Ulzburg empfängt Borussia Bocholt, der Rostocker FC spielt gegen Arminia Bielefeld und die Fußballerinnen des FC St. Pauli duellieren sich mit dem Magdeburger FFC. Die Bundesligisten steigen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Ansetzungen DFB-Pokal, erste Runde | 29.06.2023 12:21