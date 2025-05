Stand: 15.05.2025 12:18 Uhr HSV-Frauen verpflichten Innenverteidigerin Räcke

Bei den Frauen des Hamburger SV ist der erste Neuzugang nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga fix. Innenverteidiger Nina Räcke schließt sich zur Spielzeit 2025/2026 dem HSV an. Die 23-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Räcke verfügt bereits über Bundesliga-Erfahrung. Zuletzt lief sie für RB Leipzig auf, in zwei Spielzeiten kam sie dort auf 31 Einsätze. Hinzu kommen mehr als 50 Bundesliga-Spiele für die SGS Essen. | 15.05.2025 12:14