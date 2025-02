Stand: 25.02.2025 11:31 Uhr HSV-Frauen sorgen für Rekordmarke im Pokal-Nordderby gegen Werder

Das Nordderby im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen lockt die Massen. Der Fußball-Zweitligist hat für das Spiel im Volksparkstadion am 23. März (15.30 Uhr) bereits 30.000 Tickets verkauft, Clubrekord für das Frauenteam. Auch der Bestwert für ein Frauenspiel in Deutschland könnte wackeln. 44.808 Tickets waren 2023 für das DFB-Pokal-Finale in Köln zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg über den Tisch gegangen. | 25.02.2025 11:30