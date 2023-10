Stand: 08.10.2023 13:21 Uhr HSV-Frauen siegen erneut spät

Die Frauen des HSV haben in der 2. Bundesliga den nächsten Sieg gelandet. Die Hamburgerinnen gewannen am Sonntag bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim mit 1:0 (0:0). Den Treffer des Tages erzielte Dana Marquardt in der Nachspielzeit (90.+1). Schon in der Vorwoche hatten die HSV-Frauen gegen Meppen den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielt (4:3). Mit dem vierten Saisonsieg schob sich der Aufsteiger auf den zweiten Rang vor.