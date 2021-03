Stand: 13.03.2021 19:05 Uhr HSV: Entwarnung bei Onana

Aufatmen beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Die Verletzung, die sich Torschütze Amadou Onana beim 2:0-Erfolg in Bochum zuzog, hat sich als leichte Prellung und somit nicht als schwerwiegend entpuppt. Der 19 Jahre alte Belgier absolvierte am Sonnabend schon wieder eine Laufeinheit und wird am kommenden Sonnabend gegen Heidenheim aller Voraussicht nach spielen können. | 13.03.2021 19:05