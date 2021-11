Stand: 11.11.2021 19:19 Uhr HSV: David fällt wegen Muskelfaserriss länger aus

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf seinen Abwehrspieler Jonas David verzichten. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat sich der 21-Jährige im Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. David war bislang der einzige Feldspieler im HSV-Kader, der in der laufenden Saison keine Pflichtspielminute verpasst hatte. | 11.11.2021 19:18