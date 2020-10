Stand: 13.10.2020 10:25 Uhr HSV-Coach Thioune rechnet mit weiteren Spielausfällen

Daniel Thioune, Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, rechnet noch mit mehreren Corona-bedingten Spielausfällen: "Es wird alle treffen", sagte der 46-Jährige dem "Hamburger Abendblatt". Man müsse "einfach lernen, damit umzugehen", fügte der Coach des Hamburger Proficlubs an. Der HSV bestreitet demnächst drei Spiele innerhalb von sieben Tagen. Am Sonnabend steht die Partie in Fürth an. Es folgen das Nachholspiel gegen Aue am 21. Oktober und die Begegnung gegen die Würzburger Kickers am 24. Oktober. | 13.10.2020 10:22