Stand: 31.05.2023 16:20 Uhr HSV: Benes fällt für beide Relegationsspiele gegen Stuttgart aus

Mittelfeldspieler Laszlo Benes fehlt dem Hamburger SV im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Der Slowake hat sich am vergangenen Sonntag im Zweitligaspiel beim SV Sandhausen (1:0) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und kann in der Relegation gegen den VfB Stuttgart am Donnerstag (20.45 Uhr) und am Montag nicht auflaufen. Der 25-Jährige verletzte sich bei einem Schussversuch. Zudem teilte der HSV mit, dass das Relegations-Heimspiel gegen die Schwaben ausverkauft ist. | 31.05.2023 16:12