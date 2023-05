Stand: 11.05.2023 18:22 Uhr HSV-Aufsichtsrat wieder komplett

Der Aufsichtsrat der Fußball-AG des Hamburger SV ist wieder komplett. Auf der Hauptversammlung der AG-Anteilseigner wurde am Donnerstag Lena Schrum in das Kontrollorgan gewählt, wie der Zweitligist mitteilte. Die 32-Jährige kehrt damit zurück. Der Aufsichtsrat besteht somit wieder aus sieben Mitgliedern. Neben Schrum gehören Michael Papenfuß als Vorsitzender, dessen Stellvertreter Markus Frömming, HSV-Präsident Marcell Jansen, Henrik Köncke, Hans-Walter Peters und Stephan von Bülow dem Rat an. | 11.05.2023 18:21