Stand: 11.02.2021 11:36 Uhr HSV-Anteilseigner Kühne will "keine erneute Unruhe" im Verein

Milliardär Klaus-Michael Kühne, größter Einzel-Anteilseigner an der Fußball AG des Hamburger SV, distanziert sich von den Streitigkeiten im HSV e.V. Kühne trete dafür ein, "dass keine erneute Unruhe im Gesamtgefüge des Profifußballs aufkommen darf, damit die laufende Saison ungestört und hoffentlich erfolgreich zu Ende gespielt werden kann", sagte eine Sprecherin der Kühne Holding AG dem "Hamburger Abendblatt". Kühne werde "im Falle von Satzungsänderungen bei der HSV Fußball AG in der Hauptversammlung stets in gleicher Weise wie der HSV e.V. abstimmen." Ziel sei es, gemeinsam mit Mitgliedern und Fans den HSV weiter zu stabilisieren. | 11.02.2021 11:22