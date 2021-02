Stand: 09.02.2021 20:04 Uhr HSV: Angeschlagener Dudziak meldet sich zurück

Mit dem zuletzt angeschlagenen Jeremy Dudziak ist Fußball-Zweitligist Hamburger SV in seine Vorbereitung auf das Zweitliga-Topspiel am Sonnabend (13 Uhr/NDR Livecenter) gegen Greuther Fürth gestartet. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler trainierte am Dienstag schon wieder individuell, nachdem er am Freitag in Aue (3:3) eine Zerrung im Oberschenkel erlitten hatte. "Das ist ein richtig gutes Zeichen", sagte Cheftrainer Daniel Thioune. Wenn alles perfekt laufe, könne er am Mittwoch schon wieder beim Teamtraining dabei sein. | 09.02.2021 20:03