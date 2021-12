Stand: 15.12.2021 13:19 Uhr HSV: Alidou-Entscheidung "zeitnah"

Faride Alidou will sich offenbar noch in diesem Jahr entscheiden, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Hamburger SV verlängert. Laut "Bild" will sich der umworbene Nachwuchsstürmer nach dem Zweitligaspiel des HSV gegen Schalke (Sonnabend, 20.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit seinem Management beraten und dann "zeitnah" eine Entscheidung treffen. Vieles spreche dafür, dass er den Club verlassen werde, so der Bericht. Heißester Kandidat als neuer Verein des U20-Nationalspielers soll Bundesligist Eintracht Frankfurt sein. | 15.12.2021 13:18