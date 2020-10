Stand: 02.10.2020 13:28 Uhr HSG Nordhorn will "besseren Handball spielen"

Vor dem Saisonauftakt gegen die Füchse Berlin halten sich die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen mit einer genauen Zielsetzung zurück. "Wir wollen mehr Punkte holen und besseren Handball spielen, dann sieht es im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga automatisch besser aus", sagte HSG-Coach Daniel Kubes den "Grafschafter Nachrichten" vor der Partie am Sonnabend (20.30 Uhr). In der vergangenen Spielzeit, Corona-bedingt ohne Absteiger, holten die Niedersachsen nur zwei Siege. Spielplan Handball-Bundesliga | 02.10.2020 13:27