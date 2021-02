Stand: 08.02.2021 15:39 Uhr HFV: "Pflicht-Freundschaftsspiele" bei Saisonabbruch

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) will im Fall eines Saisonabbruchs ein Spielkonzept jenseits von Meisterschaften anbieten. Zunächst soll bekanntlich am 4. März bei einem außerordentlichen Verbandstag über den vorzeitigen Abbruch der Saison 2020/21 entschieden werden. Danach will der HFV den Amateurmannschaften eine alternative Wettbewerbsform ohne Termindruck anbieten. "Deswegen haben wir den Vereinen ein Konzept der Pflicht-Freundschaftsspiele vorgestellt, was der Verband organisiert. Dann sind die Vereine froh, wenn wieder gespielt werden kann", sagte HFV-Präsident Dirk Fischer am Sonntagabend im "Hamburg Journal" des NDR Fernsehens. | 08.02.2021 15:38