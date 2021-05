Stand: 30.05.2021 18:09 Uhr HC Empor Rostock in Finalspielen gegen Potsdam

Die Handballer des HC Empor Rostock stehen in den Finalspielen um den Aufstieg in die Zweite Liga. Dort trifft das Team auf den 1. VfL Potsdam. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel steigt auf. Die erste Partie findet am kommenden Wochenende in Rostock statt. Nach dem 27:32 im Halbfinal-Hinspiel gegen den VfL Pfullingen verhinderte Empor mit einer starken Leistung im Rückspiel das drohende Aus. Die Mannschaft von Trainer Till Wiechers gewann am Sonnabend bei den Schwaben mit 32:26 (17:11). Beste Werfer waren Jonas Ottsen, Tim Völzke, Nick Witte und Robin Breitenfeld mit jeweils fünf Treffern. | 30.05.2021 18:02