HBL betont: Bundesliga-Start am 1. Oktober

Der Deutsche Handballbund (DHB) und die Bundesliga HBL haben den Forderungen nach einem späteren Ligabeginn und einer Absage der WM vom 13. bis 31. Januar 2021 in Ägypten eine klare Abfuhr erteilt. "Ein Saisonstart am 1. Oktober bleibt fest in unserem Fokus", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme vom Donnerstag. Zuletzt hatten Vertreter des THW Kiel und von der SG Flensburg-Handewitt eine Absage der WM ins Spiel gebracht. Auch gibt es Stimmen, die einen Saisonstart im Oktober für verfrüht halten. | 20.08.2020 14:16