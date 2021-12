Stand: 22.12.2021 21:05 Uhr HBL: Hannover-Burgdorf verliert zu Hause gegen Göppingen

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Niedersachsen verloren am Mittwoch gegen Frisch Auf Göppingen 32:34 (18:18). Johan Hansen war mit zehn Toren bester Werfer der "Recken", die im letzten Spiel des Jahres am kommenden Montag (19.05 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen antreten. Ergebnisse/Tabelle | 22.12.2021 21:00