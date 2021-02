Stand: 04.02.2021 11:54 Uhr Gyamerah: "Die Bundesliga ist mein Lebenstraum"

Jan Gyamerah will sich mit dem Aufstieg beim Hamburger SV einen Herzenswunsch erfüllen. "Es ist mein sportlicher Lebenstraum, einmal in der Bundesliga zu spielen. Am liebsten natürlich mit dem HSV. Am Ende sind wir dafür alle hierhergekommen", sagte der Rechtsverteidiger des Zweitliga-Spitzenreiters, der beim VfL Bochum zum Fußball-Profi wurde, der "Bild". Der 25-Jährige ist einer von sechs Profis im HSV-Kader, der noch kein Spiel in der Bundesliga absolviert hat. | 04.02.2021 11:54