Stand: 06.08.2022 20:14 Uhr Guilavoguis Verbleib in Wolfsburg weiter unsicher

Der langjährige Kapitän Josuha Guilavogui weiß auch nach seinem wichtigen Tor beim2:2 (1:2) gegen Werder Bremen nicht, ob er beim VfL Wolfsburg bleiben oder den Verein noch in diesem Monat verlassen wird. "Heute bin ich da. Was morgen ist, wissen wir nicht. Ich bin nicht in der Position, um zu sagen, was ich möchte", sagte der 31 Jahre alte Franzose am Sonnabend nach dem Spiel. Guilavogui spielte bereits von 2014 bis Januar 2022 für den VfL, ehe er zu Girondins Bordeaux in seine Heimat wechselte. | 06.08.2022 20:12