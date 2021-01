Stand: 07.01.2021 12:07 Uhr Grote: "Tabellenplätze sind in dieser Liga Schall und Rauch"

Nach dem überraschenden Sieg bei Tabellenführer Holstein Kiel wartet auf Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück nun das andere Extrem. Die Lila-Weißen empfangen am Sonnabend (13 Uhr/im NDR Livecenter) die Würzburger Kickers und damit den Tabellenletzten. VfL-Coach Marco Grote fordert von seiner Mannschaft die gleiche Einstellung wie in Kiel: "Namen und Tabellenplätze sind in dieser Liga Schall und Rauch, das erlebt man Woche für Woche. Es geht Woche für Woche darum, unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen." | 07.01.2020 11:56