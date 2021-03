Stand: 04.03.2021 13:53 Uhr Große Personalsorgen beim Buxtehuder SV

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss in den kommenden Wochen auf Lone Fischer verzichten. Die Spielführerin wurde am Donnerstag am Innenmeniskus operiert. Paulina Golla fehlt am Sonnabend (16 Uhr) gegen Bad Wildungen wegen einer Gehirnerschütterung. Da auch Lea Rühter, Annika Lott, Mieke Düvel, Caroline Müller-Korn, Lynn Schneider und Luisa Scherer nicht einsatzbereit sind, stehen Dirk Leun nur acht Spielerinnen aus dem Erstliga-Kader zur Verfügung. | 04.03.2021 13:51