Stand: 15.11.2020 11:09 Uhr Grizzzlys-Manager: DEL hat "vieles richtig gemacht"

Trotz der herrschenden Unklarheit wehrt sich Wolfsburgs Sportchef Karl-Heinz Fliegauf gegen Kritik an der späten Entscheidung über den Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Ich glaube, dass wir bis jetzt vieles richtig gemacht haben und das Zepter des Handelns nach wie vor selber in der Hand haben", sagte Fliegauf nach dem 7:0 der Wolfsburger beim Testturnier gegen die Düsseldorfer EG. Am Donnerstag soll die Entscheidung über einen Saisonstart fallen. Im Raum steht ein Beginn am 18. Dezember. | 15.11.2020 11:08