Stand: 04.01.2024 11:28 Uhr Grizzyls Wolfsburg verpflichten US-Angreifer Mueller

Die Grizzyls Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit Stürmer Peter Mueller verstärkt. Wie die von Verletzungspech geplagten Niedersachsen am Donnerstagmorgen mitteilten, unterschrieb der 35-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende. Mueller stand zuletzt in Tschechien für den HK Vitkovice auf dem Eis. Er bringt unter anderem die Erfahrung aus 207 Partien in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit in die Autostadt. | 04.01.2024 11:27