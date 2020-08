Stand: 19.08.2020 11:08 Uhr

Grizzlys verpflichten Kanadier Boucher

Der Kader der Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga nimmt weiter Formen an. Nach Matti Järvinen und Max Görtz haben die Niedersachsen mit Jordan Boucher einen weiteren Angreifer für ein Jahr unter Vertrag genommen. Der 26 Jahre alte Kanadier spielte in den vergangenen zwei Jahren für den schwedischen SHL-Club Örebro HK und erzielte dort in 92 Spielen zehn Tore und gab 23 Vorlagen. | 19.08.2020 11:07