Stand: 21.09.2021 22:01 Uhr Grizzlys schlagen Schwenningen und verlängern mit Goalie Strahlmeier

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga den vierten Sieg in Folge eingefahren. Am Dienstagabend gewannen die Niedersachsen bei den Schwenninger Wild Wings 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Chris Desousa erzielte das Tor des Tages. Zuvor hatten die Grizzlys bekannt gegeben, dass sie den auslaufenden Vertrag mit ihrem Torwart Dustin Strahlmeier um drei Jahre verlängert haben. | 21.09.2021 22:00