Stand: 08.12.2022 22:00 Uhr Grizzlys Wolfsburg verspielen sicher geglaubten Sieg gegen München

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Spitzenspiel gegen den EHC München verloren. Die Niedersachsen sahen bereits wie der sichere Sieger aus, am Ende stand aber eine 5:6-Niederlage (2:2, 3:1, 0:2, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Dabei hatten sie in der 58. Spielminute noch mit 5:3 geführt. Die Münchner festigten damit ihre souveräne Tabellenführung, Wolfsburg belegt in der Tabelle aktuell Rang fünf. | 08.12.2022 22:00